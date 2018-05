Bordighera, il 7, 8 e 9 maggio Maria Teresa Valle ospite al Mondadori Bookstore

Bordighera. Il Mondadori Bookstore di Bordighera, aderisce alla campagna nazionale “Il maggio dei libri”, iniziativa diffusa dal centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, promuovendo la presentazione, in anteprima nazionale,della nuova collana per ragazzi “ I Frillini”, edita dalla Fratelli Frilli editori

Il 7, 8 e 9 maggio Maria Teresa Valle, autrice del libro “Il segreto di forte Diamante”, incontrerà gli alunni delle classi delle scuole di Bordighera, Vallecrosia, Ospedaletti, Sanremo e Coldirodi che hanno aderito all’iniziativa.

Gli incontri nascono con l’intento di ricordare a tutti e far riscoprire il valore della lettura come strumento di crescita personale, civile e sociale.

“I Frillini” é una collana dedicata ai giovani lettori di noir della fascia di età compresa tra i 9 e 13 anni. I protagonisti di queste indagini saranno i ragazzi stessi che vestiranno i panni di giovani investigatori. Misteri, strani fenomeni, accidentali ritrovamenti e molto altro saranno i principali ingredienti di questa nuova proposta targata Fratelli Frilli Editori. I primi due nati della collana sono “Il segreto di Forte Diamante” di Maria Teresa Valle e “I Gemelli Misteri e l’invasione zombie” di Rocco Ballacchino