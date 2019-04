Bordighera, il 6 aprile inaugurazione della nuova mostra dell’Accademia Balbo

Bordighera. Sabato 6 Aprile alle 18 si inaugura nella sede dell’Accademia Balbo, in Via Lamboglia 3, la mostra di pittura degli artisti Ercole Lorenzi e Rosanna Biletta. I lavori di Lorenzi sono degli oli e i colori che al primo impatto sembrano accesi creano delle situazioni che fanno pensare a paesaggi esotici.

La pittrice Biletta é un’acquarellista e i suoi soggetti sono fiori, paesaggi del nostro entroterra e marine. Questi due artisti che apparentemente non hanno niente in comune, per quanto riguarda la tecnica e lo stile, sono stati tra i primi allievi di Balbo.

Tra loro é nata una amicizia che dura ancora oggi e che hanno voluto testimoniare con questa mostra. Non é raro quando si sta in loro compagnia sentire raccontare come era la scuola al tempo di Balbo.

La mostra sarà aperta dal 7 al 14 aprile, tutti i giorni dalle 16 alle 19.