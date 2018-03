Bordighera, il 24 marzo presentazione del romanzo giallo “1, 2, 3… tocca a te!”

Bordighera. Sabato 24 marzo alle 17, presso il Velvet Bistrot Lounge, Corrado Ramella titolare della libreria di Bordighera Amicolibro e Jack in the Green presenteranno il romanzo giallo “1,2,3… tocca a te!”.

Il romanzo, edito da Giraldi Editore di Bologna è stato scritto collettivamente dal gruppo di scrittura del Banchéro, curato dallo scrittore Gianni Cascone, attivo da un decennio, e autore di altri due romanzi già pubblicati.

Un trentenne rampante a capo della sezione informatica di una grande multinazionale, la NED, intravede la possibilità di arricchirsi vendendo a una concorrente i segreti che la sua Azienda sta utilizzando per ‘derubare’ delle sue risorse naturali (terre rare) il territorio provenzale al confine con il Piemonte (Val Roja). Il colpo gli riesce ma non tutto fila liscio: l’informatico finisce in un vortice di sospetti, paranoie, minacce più o meno reali, che avranno un esito imprevedibile. Una trama e un epilogo di cui non si può svelare di più per non incidere sulla loro estrema originalità.

Un romanzo che definire giallo è riduttivo, perché insieme al thriller delinea il ritratto di un mondo senza scrupoli e di una generazione materialista senza ideali che, per questo, non ha speranza.

La presentazione prevede lettura fatte dagli stessi autori. Ingresso libero.