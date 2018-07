Bordighera, il 20 luglio appuntamento al chiosco della musica con la Fanfara “Colle di Nava”

Bordighera. Domani, alle 21, in occasione dell’apertura del “Raduno Alpino delle otto comunità”, la Fanfara Alpina Sezionale “Colle di Nava”, diretta dal maestro Giampiero Rosso, terrà un concerto a Bordighera, sul lungomare “Argentina”, presso il chiosco della musica “Evita Peron”. Tutta la cittadinanza è cordialmente invitata a partecipare.

Lo spettacolo è gratuito.

La Fanfara Alpina “Colle di Nava” è stata fondata nel 2002 dal giovane Alpino Marco Castagna, oggi sacerdote e parroco in Ventimiglia, ed è inquadrata nella Sezione di Imperia dell’Associazione Nazionale Alpini. Essa ha al suo attivo numerosissimi servizi e concerti effettuati in diverse città italiane o nella vicina Francia in occasione di feste alpine, rassegne musicali e ricorrenze patriottiche di rilevanza nazionale ed internazionale: ha inoltre partecipato a ben 16 Adunate Nazionali organizzate dall’Ass. Naz. Alpini (A.N.A.).

Ha presenziato inoltre a ben 9 Raduni Alpini del I Raggruppamento, tra i quali spiccano per importanza quello tenutosi nel 2008 a Briançon (FR) e quello svoltosi ad Imperia nel 2011; sempre nel 2008, la fanfara ha partecipato al “Festival Internazionale delle Bande Musicali” di Sanremo.Degni di menzione sono i servizi che il Corpo Bandistico presta da diversi anni ad Imperia, il 2 giugno, alla presenza di S.E. il Prefetto, in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica.

Da ricordare anche l’impegno annuale nel mese di luglio per il Raduno Nazionale al Colle di Nava, appuntamento al quale la Fanfara non è mai mancata dal giorno della sua fondazione. Fedele allo spirito di solidarietà che caratterizza gli Alpini, la Fanfara ha eseguito diversi concerti di beneficenza: degni di menzione quelli il cui ricavato è stato devoluto in favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto, quello tenutosi per raccogliere fondi da destinare al restauro del crocefisso ligneo attribuito al Maragliano, che si trova nella Chiesa delle Suore di N.S. Dell’Orto in Ventimiglia; quello che ha raccolto offerte per le missioni francescane in Burundi e per il restauro dell’Oratorio di San Carlo Borromeo nella frazione Borghetto San Nicolò di Bordighera.

La Fanfara, che al completo può contare su un organico costituito da circa cinquanta musicanti provenienti dalle più prestigiose bande della Provincia di Imperia e di quella di Savona, è diretta dal prof. Giampiero Rosso, attuale Direttore Artistico e Musicale del Corpo bandistico. Presidente e Socio fondatore ne è invece il Prof. Roberto Criscuolo, membro del Consiglio Direttivo della Sezione A.N.A. di Imperia e Capogruppo A.N.A. di Sanremo. Nel suo repertorio, la Fanfara annovera, oltre alle musiche più tipiche della tradizione alpina e a numerose marce militari, sinfoniche e brillanti, anche diversi brani classici e operistici”.