Bordighera, il 15 maggio la presentazione della lista e del programma “Insieme si cambia”

Bordighera. Il 15 maggio, alle 19, presso il Bar Aldo di Bordighera, in Piazza Garibaldi, presentazione della lista e del programma di “Insieme Si Cambia”, Donatella Albano sindaco.

La lista nasce dall’incontro di due componenti: il PD e il gruppo civico “Incontriamoci per Bordighera”, ma si costruisce soprattutto intorno ai cittadini e esponenti della società civile orientati nel centro-sinistra.

I candidati sono: Davide Ramoino, architetto, Ernesta Boccaletti, pensionata, Renata Dalmasso, ex insegnante, pensionata, Teresa De Grandis, funzionario giudiziario, Enzo Fatiga, imprenditore, Niccolò Grassano, studente universitario, Nadia Mai, pensionata, Maria Grazia Martorano, casalinga, Clara Maria Caterina Morena, libera professionista, Barbara Ometto, infermiera, Antonia Prete, insegnante, Corrado Ramella, libraio.

Dopo vent’anni di amministrazione del centro-destra che hanno portato Bordighera in una situazione di stagnazione e di difficoltà, la lista “Insieme Si Cambia” si presenta come la vera lista del cambiamento, con un programma che punta alla riqualificazione urbana, al rilancio della cultura del turismo e del turismo culturale, alla tutela del welfare territoriale e alla promozione di politiche per la crescita umana e lavorativa dei giovani, alla piena sostenibilità ambientale e urbanistica.

Il programma verrà approfondito nell’incontro di presentazione. La cittadinanza è cordialmente invitata.