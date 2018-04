Bordighera, il 13 e 14 aprile al Palazzo del Parco concerto per sostenere i minori a rischio

Bordighera. Venerdì 13 e sabato 14 aprile alle 21 presso il teatro del Palazzo del Parco si terrà “Educazione. Concerto per l’educazione“, spettacolo organizzato dall’Opera Salesiana di Vallecrosia, dall’educatore Marco Magliano in particolare, in collaborazione con il Comune di Bordighera e l’associazione G.R.A.Z.I.E.

Musica, ballo, teatro, varietà e tanti ospiti per parlare di educazione, direttore artistico della serata Raffaella Mellace. Ospiti nella serata del 13 aprile i Lost in Blues, band bordigotta nata nel 2005, mentre il 14 aprile si esibiranno i Resonance, gli Ecoes e Marcello Parodi &Friends, seguiranno gli sketch teatrali della scuola teatrale Contrapposti e il percussionista Fabio Berto che accompagnerà le ballerine della danza del ventre della scuola di danza imperiese New Movanimart, presente anche un gruppo di 30 bambini del coro delle scuole elementari del plesso Borgo Rodari di Sanremo.

Il ricavato sarà devoluto all’Opera Salesiana di Vallecrosia per sostenere i progetti con i minori a rischio. Ingresso libero ad offerta, la popolazione è cordialmente invitata.