Bordighera, “Donne Uomini & Culture” presenta al Grand Hotel del Mare “Caravaggio e il suo tempo”

Bordighera. Domenica 20 maggio, alle 12, il gruppo “Donne Uomini & Culture”, nato da un’idea di Gulshan Antivalle, presenta al Grand Hotel del Mare Caravaggio e il suo tempo: incontro culturale con approfondimenti e proiezioni sulla vita, l’opera e l’epoca di Michelangelo Merisi, curati da Maria Gabriella Pezzarossi e Rosemary Collini Bosso.

«Quando si incontra Caravaggio – si legge in una nota stampa – ci sono delle domande che ognuno di noi inevitabilmente si pone: Chi è stato Michelangelo Merisi di Caravaggio? In cosa fu così rivoluzionario? Perché ci sconvolge ancora? Anticonvenzionale, ribelle, introspettivo, Caravaggio riporta l’uomo al centro dell’attenzione con le sue imperfezioni e i limiti della sua stessa natura. La sua pittura sconvolgerà per sempre il mondo dell’arte»

L’incontro coniugherà il racconto storico-artistico al piacere della tavola, con un pranzo nei locali della struttura ricettiva bordigotta.

Si prega di confermare la propria presenza entro questa sera, venerdì 18 maggio, scrivendo a rosemarybosso@gmail.com oppure a mgp1@libero.it