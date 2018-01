Bordighera, conferenza “Astrologia e Vita” con Vinc Laga

Bordighera. Venerdì 5 gennaio alle ore 16.30 presso la libreria Mondadori, l’astrologo bordigotto Vinc Laga, terrà la conferenza intitolata “Astrologia e Vita – Speciale Oroscopo 2018 by Vinc“. Durante l’evento l’astrologo svelerà per ogni segno dello zodiaco previsioni e curiosità relative all’anno appena iniziato

Vinc Lago, nato in Svizzera il 22 dicembre 1967, vive da anni a Bordighera. Nel 1982 entra a far parte della scuola di pensiero di un noto astrologo italiano Ciro Discepolo, diventando così un autodidatta con buona conoscenza della materia. Ha proseguito i suoi studi di qstrologia a Bordighera nel 1983 a seguito dei corsi sostenuti con il maestro Ettore Bilinski. Parte della sua preparazione è improntata sul pensiero dell’astrologo Francese Andrè Barbault, di Volguoine, Dane Rudhyar e Jung.

Per un periodo è stato iscritto come socio onorario al Centro Italiano di Astrologia, partecipando a numerosi congressi e conferenze, alcune di Ciro Discepolo. Diplomato in programmazione neuro-linguistica, cristalloterapia e reiki, ha partecipato, tramite l’Evergreen International Srl, al corso di formazione “Essere leader” nella suggestiva Stromboli a contatto con le quattro “forze” della natura.