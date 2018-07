Bordighera, Carol Invernici è la prossima ospite di via Dritta 22

Bordighera. Il prossimo ospite di via Dritta 22 è Carol Invernici con l’arte dei 4 elementi “Ceramiche raku” dal 28 luglio al 5 agosto.

L’inaugurazione si terrà il 28 luglio alle 18. Orari mostra: tutti i giorni dalle 17 alle 22.

La presentazione di questa mostra si può riassumere con la frase di un monaco buddista del XIV

IN ogni cosa,qualunque essa sia,l’ uniformità è sconsigliabile, l’incompletezza in un oggetto lo rende interessante e dà l’impressione che ci sia la possibilità di perfezionarlo in assoluta semplicità.

Carol Invernici vive e lavora ad Apricale Inizia frequentando la scuola d’ arte di disegno per moda e costume.

Si dedica poi alla ceramica affinando gli studi e realizza nel proprio Atelier corsi per adulti e ragazzi .

Nel 2005 si avvicina all’Accademia Balbo dove diventa allieva del maestro Enzo Consiglio partecipa nel corso degli anni a numerose mostre.

La sua pittura diviene pittura di frammenti e di sensazioni che condizionano il suo pensiero estetico.

Sintesi che diventa tridimensionale,con il ritorno alla materia ed alla modellazione ceramica.

La tecnica RAKU, ultima passione che risponde appieno al suo desiderio creativo.