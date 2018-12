Bordighera, alla libreria “Amicolibro” presentazione del romanzo di Gesuino Collu

Bordighera. Venerdì 14 dicembre alle 17,30 a Bordighera presso la Libreria “Amicolibro” in via Vittorio Emanuele II n. 30, Gesuino Collu presenta il suo romanzo d’esordio “Baci da Bordighera”.

La presentazione è a cura dell’editore Matteo Moraglia – Edizioni Leucotea Introduce l’autore Doriana Valesini.

Tutto cambia per Nicholas quando, all’età di ventun anni, scopre chi è il suo vero padre, uno scrittore di chiara fama scomparso prematuramente.

La curiosità di conoscere le proprie origini lo condurrà in un turbinio d’incontri e testimonianze finche non comparirà Alma, la vedova del genitore. Sarà lei a dipanare molti nodi, vedendo nel giovane gli occhi del marito e per questo, provando affetto e risentimento.

Dalla Great Depression fino al Boom economico la storia si dipana lungo un trentennio cruciale tra il lusso dei Grand Hotel della Riviera Ligure alle campagne inglesi, fino alla riarsa Sardegna, riportando alla luce le tradizioni e le suggestive bellezze naturali.

Ingresso libero, seguirà aperitivo.