Bordighera, alla libreria Amicolibro la presentazione del libro di Fulvio Belmonte

Bordighera. Sabato 24 novembre, alle 17,30, presso la libreria AmicoLibro di Bordighera, avrà luogo la presentazione del libro “La casa sull’acqua” di Fulvio Belmonte, Nottetempo Editore. L’autore dialogherà con Corrado Ramella.

Il romanzo, vincitore dell’VIII edizione del Premio Letterario “Città di Ventimiglia”, narra la vita quotidiana in Olanda del ligure Roberto Audisio e diventa il pretesto, fra memoria e presente, per fare un bilancio di amori, delusioni, esperienze che lo hanno accompagnato fino a quel momento. Fulvio Belmonte, con una scrittura attenta, lieve, ma curata, racconta la vita, le domande e le riflessioni di un uomo come fossero le riflessioni di ciascuno di noi.

Fulvio Belmonte, ligure di Chiusanico, dopo un soggiorno di alcuni anni all’estero, è tornato a vivere nel paese d’origine ed è stato insegnante di materie letterarie presso il Liceo Scientifico di Imperia. Ha collaborato ad alcune riviste letterarie, ha fatto il traduttore e ha pubblicato per la casa editrice Philobiblon il memoriale “Contadini senza terra”.