Bordighera, a Villa Regina Margherita evento benefico dell’associazione missionaria “Progetto missioni onlus”

Bordighera. L’associazione missionaria Progetto Missioni onlus, con sede a Bordighera, ha organizzato un evento per la raccolta fondi da inviare alle missioni delle Suore di San Giuseppe in Costa d’Avorio, Madagascar e Romania.

In occasione della mostra-evento “Monet, ritorno in Riviera”, Progetto Missioni onlus invita chiunque apprezzi il connubio arte e solidarietà alla mostra il giorno 15 giugno prossimo. Alle 17 incontro presso l’ingresso della Villa Regina Margherita a Bordighera; dopodiché i partecipanti saranno accompagnati da una guida accreditata a visitare la mostra, successivamente sarà loro offerto l’aperitivo in giardino con accompagnamento musicale dal vivo di arpa e flauti. Il ricavato della serata sarà interamente inviato alle missioni.

Questa iniziativa, un po’ diversa da quelle che abitualmente Progetto Missioni onlus organizza per raccogliere fondi, mette in risalto che la cultura e la solidarietà possono convivere. Il piacere di visitare una mostra culturalmente stimolante e appagante come quella riguardante Monet, sarà arricchito, in questa occasione, dalla certezza di aver contribuito a sostenere il lavoro delle suore missionarie in terre lontane, ove operano spesso nel nascondimento e con discrezione a favore dei bambini abbandonati, degli anziani soli, delle famiglie in stato di forte disagio sociale ed economico.

Le prenotazioni possono essere fatte al numero dell’associazione 320 189 2500 entro l’8 giugno. L’associazione Progetto Missioni onlus fa appello alla sensibilità di tutti certa che anche a questa iniziativa ci sarà come sempre una calorosa risposta.