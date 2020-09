Boat show Portosole Sanremo

Sanremo. Venerdì 18 e sabato 19 settembre le previsioni meteo segnalano sole sul Ponente Ligure, così gli armatori ne approfitteranno per ritrovarsi in un evento che ha tutte le caratteristiche di un mini salone nautico: con yacht di lusso, prove in mare e soluzioni tecnologiche per migliorare il comfort a bordo.

Per un pubblico selezionato, tra le banchine di Portosole sarà infatti possibile ammirare le linee fulminee del nuovo Pershing 7X, il settanta piedi leggero e veloce disegnato da Fulvio De Simoni, in mostra con GPY Marine di Maurizio Granai, che esporrà inoltre un Itama 45, open che unisce alte prestazioni alle linee eleganti.

Dopo la cancellazione dei celebri saloni europei di settembre, l’evento, ospitato da Portosole, nasce dalla partnership tra GPY MARINE, dealer Gruppo Ferretti e Yachtalia, azienda che fornisce servizi e soluzioni high tech per la nautica premium in tutto il mondo.

Una combinazione tra bellezza e tecnologia: con Yachtalia, rivenditore Seakeeper, sarà possibile prenotare delle prove in mare a bordo della demo boat Axopar28 per testare di persona le prestazioni degli stabilizzatori Seakeeper, in grado di eliminare fino al 95% del rollio della barca per dire addio per sempre al mal di mare in rada e in ogni condizione di navigazione.

Le barche saranno ormeggiate lungo il Molo A, di fronte al ristorante Rolling Stones, dove verrà allestita una grande lounge per gli ospiti.

Sarà presente inoltre il “Milky Way”, un Riva Rivale charter.