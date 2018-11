Badalucco, il 18 novembre torna la “Passeggiata tra gli olivi”

Domenica 18 novembre 2018 si terrà la “Passeggiata tra gli olivi 2018″ rinviata il 28 ottobre per maltempo. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti in Piazza Duomo per le 8.45 e partenza in direzione “Gaaci” alle 9.

Il ritorno è previsto intorno alle 11-11,30 per proseguire con la visita al Museo dell’Olio di Panizzi Cicin. Escursione gratuita, gradita la prenotazione.

La passeggiata è organizzata dal Comune di Badalucco in collaborazione con l’associazione “Cugini dei Sentieri” e Boeri Rossella (Olio Roi).