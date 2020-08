Atmosfere da night anni 50, a Taggia Freddy Colt in concerto

Taggia. S’intitola “Swing & Soda al Night” lo spettacolo musicale che andrà in scena domani, giovedì 27 agosto alle 21,30 nella suggestiva piazza Cavour nel centro storico di Taggia. A rievocare le atmosfere jazzate del night club anni ’50 e ’60 sarà l’eclettico Freddy Colt, musicista, scrittore ed editore sanremese, insieme al suo “Swingtet” e ad una elegante ospite.

Specializzato nel rivalutare repertori “d’antan” il Maestro Colt questa volta abbandona gli anni ’20 e ’30 per spingersi a ridosso della Dolce Vita, di cui coglie – rivisitandoli con swing e pizzico d’umorismo – gli aspetti della musica notturna, quando nei “Night Club” si aggiravano veri e propri jazzisti come Bruno Martino, Fred Buscaglione e Riccardo Rauchi e i cantanti erano “crooner” alla maniera americana se pensiamo a Marino Marini, Nicola Arigliano, Paolo Bacilieri e persino il giovane e sconosciuto Sergio Endrigo. Senza dimenticare il compianto Fred Bongusto.

Si ascoltavano tanti ritmi lenti (slow), ma anche molto swing e shuffle, per non dire dei ritmi latino-americani, dalla rumba al cha-cha-cha, dalla samba alla bossa-nova. Il programma di “Swing & Soda al Night” spazia in quel mondo affascinante e un poco equivoco, dove però si ascoltava buona musica dal vivo, apprezzando i solisti, applaudendo i migliori “entertainers”.

Insieme al “Sultano dello Swing” si esibiranno il sassofonista Simone Verrando, il contrabbassista Mauro Parrinello e il batterista Jacopo Forno, mentre nelle vesti di ospite “esotica” sarà presente la cantante brasiliana Valbilene Coutinho, recentemente applaudita a Roma e a Zazzarazzaz, il Festival della canzone jazzata conclusosi pochi giorni fa a Sanremo.

Il concerto, prodotto artisticamente dal Centro Studi Musicali “Stan Kenton”, è offerto alla cittadinanza dal Comune di Taggia ed è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.