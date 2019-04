Arma di Taggia, a Villa Boselli l’evento “Ponente Smart Mobility”

Taggia. Dal 5 al 7 aprile, dalle 10 alle 19, presso la Villa Boselli di Arma di Taggia, si svolgerà l’evento “Ponente Smart Mobility”, a cura di ENDAS Imperia e New Energy.

La tre giorni ospiterà presenterà le ultime e più importanti innovazioni tecnologiche nell’ambito della mobilità intelligente:

– nel settore trasporto, un’esposizione per conoscere tutte le soluzioni che il mercato offre nel mondo dei veicoli equipaggiati con motore elettrico: auto, scooter, biciclette, monopattini, segway, hoverboard, con un’area test appositamente predisposta per le prove;

– nel settore lavoro e accessori: colonnine di ricarica, pannelli fotovoltaici, generatori, batterie e accumulatori, cablaggi accessori e componenti;

Eventi collaterali:

– angolo di street food per presentare i prodotti elaborati con i fiori della lavanda officinalis “Imperia”;

– accompagnamenti in bicicletta sulla pista ciclabile costiera e sul lungo Argentina alla scoperta di siti culturali;

– convegni tematici, workshop e momenti formativi per gli studenti.

Info: pagina FB Ponente Smart Mobility – www.ponentesmartmobility.it – ponentesmartmobility@gmail.com