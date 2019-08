Andy Warhol e Arman in mostra al Palazzo Doria di Borgomaro

Borgomaro. Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Borgomaro apre le porte del meraviglioso Palazzo Doria all’arte contemporanea. E quest’anno lo fa con una mostra interamente dedicata a due grandi nomi della storia dell’arte del ‘900: Andy Warhol e Fernandez Arman.

Sono circa 30 le opere che, tra quadri e sculture, verranno esposte nelle sale cinquecentesche del Palazzo. La mostra, organizzata dalla Galleria Verosa di Milano, in collaborazione con la Collezione Jonathan Fabio di Firenze, aprirà al pubblico venerdì 9 agosto per poi chiudersi domenica 1 settembre.

Tra i lavori presentati si segnalano i “Perfume Bottles”, serigrafie uniche su carta esposte fino a pochi mesi fa a Roma (“Andy Warhol”, Complesso del Vittoriano, Roma, dal 3 ottobre al 5 maggio) e a Monza (“Andy Warhol, l’alchimista degli anni sessanta”, Reggia di Monza, dal 25 gennaio al 28 aprile).

Molte saranno anche le opere in edizione limitata: si potranno ammirare alcune rare serigrafie come il “Dracula” del 1981 o la “Jackie Kennedy” del 1966, già esposta a Palazzo Albergati di Bologna nella mostra “Warhol & Friends” dal 1 gennaio al 3 marzo 2019. Non mancheranno, infine, i lavori più iconici del maestro della Pop Art americana come le celebri “Marilyn Monroe” e “Campbell’s Soup”.

Accanto alle opere di Warhol saranno esposte una decina di sculture di Fernandez Arman, uno dei capiscuola del Noveau Realisme francese: un movimento artistico nato agli inizi degli anni ’60 in Francia che ebbe molti punti di contatto con la Pop Art americana.

Sarah Smyth e Roberto Lenzi di Verosa Art Consultant: «Siamo molto orgogliosi di presentare una mostra su Warhol di questa qualità e rilevanza a Borgomaro e ringraziamo ancora il Sindaco e tutta l’Amministrazione Comunale per la totale disponibilità e collaborazione che ci hanno riservato. Possiamo certamente affermare che, dopo la mostra “Warhol: Pop Society” tenutasi a Palazzo Ducale di Genova nel 2016, quella di Borgomaro sia l’esposizione di opere di Warhol più rilevante – in termini di qualità e rarità – tenutasi in Liguria negli ultimi anni. Basti pensare che alcuni dei lavori esposti a Palazzo Doria sono appena rientrati da mostre istituzionali dedicate ad Andy Warhol in contesti prestigiosi come Roma, Monza e Bologna».

Orari di apertura: dal venerdì, sabato e domenica, dalle 18 alle 21 (o su appuntamento), ingresso libero. Info: Verosa Art Gallery (sito web: www.verosa.it; email: info@verosa.it; cell: 342 3511186).