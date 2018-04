Andora, il 30 aprile cooking show con lo chef sanremese Loris Dolzan

Andora. L’amore per la lavanda nasce da una tradizione secolare del nostro territorio la lavandula angustifolia, nativa delle Alpi Marittime le nostre montagne, è la più pregiata delle 39 specie di lavandula esistenti al mondo e la nuova varietà di lavandula angustifolia denominata “Imperia” è quella del progetto Lavanda Riviera dei Fiori che viene usata e promossa nella ristorazione.

Già dagli antichi romani per le sue qualità (agisce sullo stomaco e sull’intestino aiutando la digestione) la lavanda veniva usata come pianta aromatica per la preparazione dei piatti, in questi quattro giorni le aziende agricole e gli opertori presenteranno la lavanda Imperia nei prodotti gastronomici ed in aperitivi piacevoli.

Nei due eventi gastronomici di questi giorni Azzurro Pesce d’Autore ad Andora e Aromatica a Diano Marina la lavanda sarà grande protagonista. Lunedì 30 aprile alle 16 al porto di Andora, show cooking con lo chef Loris Dolzan che presenterà un risotto alla lavanda e coniglio e un secondo con taralli e pesce.

Promuovere, rilanciare un territorio a tavola ecco la scommessa della “Lavanda della Riviera dei fiori” che non è solo un marchio ma è l’opportunità di far crescere un Territorio con le sue bellezze ed eccellenze.