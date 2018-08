Andagna, appuntamento con la sagra du Rezegnun

Andagna. Questa sera, 14 agosto, si terrà la “Sagra du Rezegnun”, un evento organizzato dalla locale Pro Loco per non dimenticare le tradizioni culinarie locali. A partire dalle 20 si potrà gustare questo piatto, assieme alle altre specialità gastronomiche come coniglio e tagliatelle.

Il Rezegnun è la torta verde con salsiccia tipica del periodo di Carnevale che la Proloco ha voluto riproporre anche in questo periodo per far apprezzare a tutti la bontà di questo piatto tipico. Naturalmente ci saranno tantissime altre specialità per tutti: tagliatelle e coniglio, rostelle, patatine e la Pizza della Torre!

Non mancherà l’intrattenimento musicale con l’orchestra “Daniele e i baronetti”. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme la vigilia di Ferragosto.