Amuseo Museo Bicknell “550 anni di storia e vita di Bordighera”

Sono esauriti i posti disponibili per l’incontro “550 anni di storia e vita di Bordighera” previsto per mercoledì 2 settembre alle ore 17 nel giardino del Museo Bicknell.

L’appuntamento cade a 550 anni esatti dal 2 settembre 1470 quando, nella chiesa parrocchiale di San Niccolò in Borghetto, durante la riunione dei trentun capifamiglia dell’entroterra venne sottoscritto solennemente l’atto di fondazione della nuova villa in riva al mare. L’incontro si aprirà con un intervento corredato da videoproiezione dal titolo “Tre atti del 1470/1471. Fasi, modi, protagonisti dela formazione di Bordighera nei suoi primi decenni di vita” della nota studiosa Anna Maria Ceriolo Verrando, autrice dei fondamentali volumi Bordighera nella storia e Bordighera nella storia 2, editi dall’IISL nel 1971 e nel 2009. Parteciperà alla celebrazione l’ing. Giuseppe Bessone, a sua volta cultore appassionato della storia e dell’arte della Città delle Palme, e uno degli animatori del convegno del Cinquecentenario di Bordighera tenutosi nel 1970.

L’incontro segna la ripresa degli eventi aperti al pubblico organizzati dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri nel Museo Bicknell di Bordighera. Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti secondo le normative anticovid sarà obbligatorio indossare la mascherina ed è prevista la misurazione della temperatura in ingresso.

Per avere informazioni sull’evento e verificare la disponibilità residua dei posti è possibile contattare lo 0184 263601 o scrivere all’indirizzo email bicknell@istitutostudiliguri.191.it.