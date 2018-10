Alla Riviera Shopville tutti in maschera con l’amico a 4 zampe per la festa di Halloween

Taggia. Tutti in maschera con l’amico a 4 zampe il 30 ottobre alle 17 alla “Riviera Shopville”!

La Riviera Shopville in collaborazione con il PetStore Conad di Arma di Taggia organizza il Pet Halloween. I nostri amici a quattro zampe sfileranno in maschera con il proprio padrone per aggiudicarsi il titolo di Re o Regina della festa.

Omaggi per tutti i partecipanti e verranno premiati i primi tre classificati eletti dalla giuria popolare.

Durante la giornata sarà presente l’Enpa di Sanremo che per l’occasione allestirà un banchetto dove sarà possibile donare per i cani e gatti in difficoltà ospitati presso la loro struttura.