Alla Mondadori di Sanremo appuntamento con il firmacopie di Barbara Perucca

Sanremo. Sabato 7 settembre dalle 9,30 alle 19,30 la scrittrice Barbara Perucca sarà alla Mondadori di Sanremo, in centro a Sanremo in via Roma 91, per fare un firmacopie del suo romanzo, già vincitore di due premi letterari.

Barbara Perucca, “Non voglio ammettere che ti amo”, Edizioni Helicon

Fiorentina, scrive da quando era piccola e ha pubblicato poesie, un racconto. Ha vissuto a Londra 4 anni dove era membro della Poetry Society. Ha vissuto a Parigi più di un anno. Il suo romanzo (prima edizione marzo 2016, ora alla seconda edizione) ha vinto il Premio Special Best Montefiore 2016 e una Menzione d’Onore al Premio Casentino 2017.

Un romanzo d’amore senza eccessi o argomenti scomodi, con un bel messaggio sull’amore e il vero significato di amare. Tanti personaggi e colpi di scena. Un romanzo di formazione. Scorrevole, scritto in Garamond 13, si legge veloce, appassionante. Già testato anche su un pubblico anche maschile anche over 70.