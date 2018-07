Al via la prima edizione di Imperia’s got Talent

Imperia. Mercoledì 25 luglio alle 21 presso il Parco Urbano, sarà la serata dedicata ai talenti con la prima edizione di Imperia’s got Talent. Presidente della giuria Fabrizio Palma, docente presso la trasmissione Amici e dal 2002 collaboratore e preparatore vocale dei principali programmi televisivi di Canale 5.

La competizione è aperta a chiunque pensi di poter trasmettere il proprio talento musicale al pubblico e ai giudici che, durante la serata, decreteranno i tre vincitori. Imperia’s got talent

Sarà possibile iscriversi telefonando al Bar 11 (come da locandina) o direttamente prima dell’evento direttamente al Parco Urbano. Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età. Saranno inoltre decretati un vincitore dalla giuria popolare ed uno per l’interpretazione. Ciascun partecipante riceverà un attestato firmato da Fabrizio Palma. E’ l’occasione per mettere in gioco il vostro talento. Maggiori informazioni sul sito www.ineja.it