Al MARM alla scoperta dei luoghi di interesse storico di Diano Marina

Diano Marina. Proseguono al museo civico del Lucus Bormani le iniziative promosse in occasione delle festività natalizie. Venerdì 29 dicembre è in programma un nuovo appuntamento di “Alla scoperta di Diano Marina”, con ritrovo alle 10 presso il Palazzo del Parco, in Corso Garibaldi 60, attraverso il quale si potranno riscoprire i tanti luoghi di interesse storico che arricchiscono l’abitato.

La visita partirà dalla sezione risorgimentale del museo dove saranno raccontate le straordinarie vite di Andrea Rossi, il “pilota dei Mille”, e del generale Nicola Ardoino, successivamente ci si sposterà davanti al Politeama Dianese, teatro “Sandro Palmieri” e davanti al cannone di Diano, ora collocato sulla passeggiata a mare, per ricordare due periodi particolarmente dolorosi nella storia della nostra terra: il devastante terremoto del 1887 e le incursioni dei pirati turco-barbareschi che funestarono la Riviera nel XVI e XVII secolo. Ulteriori tappe saranno il Monumento ai Caduti della I Guerra Mondiale e Villa Scarsella, area edificata in cui in passato era presente un convento e una chiesa domenicana.

Sabato 30 dicembre, alle 10, i visitatori potranno riscoprire con una visita guidata alle sale del MARM la lunga storia del Golfo Dianese dalle prime tracce della presenza umana risalenti al Paleolitico medio e superiore, con particolare attenzione all’età romana i cui numerosi ritrovamenti, avvenuti in 70 anni di ricerche e indagini archeologiche, ci testimoniano la presenza di un abitato, il Lucus Bormani, situato lungo la più importante arteria stradale della Liguria romana, la Via Iulia Augusta, esteso tra Capo Cervo e Capo Berta e con al centro la mansio di San Bartolomeo al Mare.

Domenica 31 dicembre il Museo saluterà il 2017 con un’“Open Day dell’ultimo dell’anno” durante il quale sarà possibile visitare gratuitamente dalle 10 alle 12.30 il percorso espositivo.

Le iniziative del MARM, ideate dello staff scientifico dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri diretto dalla direttrice del museo Daniela Gandolfi insieme a Lorenzo Ansaldo e Gianmaria Mandara, sono state organizzate in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Diano Marina, coordinato dal presidente del consiglio comunale con delega alla Cultura Ennio Pelazza e dalla dirigente Cristina Cellone.

È gradita la prenotazione allo 0183.497621.