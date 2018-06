Al convento delle suore dell’Orto l’appuntamento con “Ventimiglia d’antan incontra i Ventimigliesi”

Ventimiglia. Il fascino senza tempo delle foto d’antan caratterizzerà l’incontro conviviale in programma sabato 9 giugno, con inizio alle 15, presso il Convento delle suore dell’Orto a Ventimiglia alta. Denominato “Ventimiglia d’antan incontra i Ventimigliesi” , trarrà spunto dall’archivio digitale dall’omonima pagina Facebook, per narrare la vita quotidiana e alcuni grandi momenti della storia intemelia attraverso la proiezione di immagini e documenti familiari.

Ideatore e conduttore dell’incontro Gianfranco Raimondo, noto esponente del mondo culturale cittadino e promotore di interessanti iniziative sul web che, nel suo excursus attraverso le memorie private degli ultimi sessant’anni di storia cittadina, dialogherà con i partecipanti mettendo in risalto ciò che è stato perduto o trasformato nel passaggio tra la tradizione e la modernità.

Vecchi scatti, alcuni databili intorno ai primi decenni del Novecento, curiosità, aneddoti su personaggi che hanno caratterizzato in qualche modo la vita cittadina, un breve viaggio nel tempo per non disperdere la memoria collettiva, è questa la finalità dell’iniziativa che ha motivato l’associazione “Le Ragazze di Wilma e..” a raccogliere l’idea lanciata da Raimondo e crearvi intorno un evento in grado di suscitare curiosità ed emozione. Sarà possibile per i partecipanti condividere foto personali esponendole, al momento e per la sola durata dell’incontro, nello spazio denominato “a buga de regordi“.

A corollario della proiezione verrà offerto a tutti i partecipanti un tè, accompagnato da specialità dolciarie realizzate dalle socie del sodalizio.