Al Bordighera Book Festival la presentazione del libro di Renato Ronco “Carriere spezzate”

Bordighera. Nel giorno di apertura del Bordighera Book Festival, giovedì 27 agosto alle 18, è prevista anche la presentazione di un libro dell’autore bordigotto Renato Ronco, giornalista specializzato nel settore motoristico ed autore e già conduttore della rubrica televisiva Crono Tempo di Motori su Telemontecarlo per oltre 30 anni.

Il suo nuovo libro racconta la storia di due piloti locali, sanremesi ma che gravitavano anche su Bordighera con la Scuderia delle Palme, Franco Patria e Leo Cella che erano arrivati alle soglie dell’ingaggio in Ferrari quando due tragici incidenti, Patria nel 1964 e Cella nel 1968, spezzarono le loro carriere e le loro vite.

“Carriere spezzate” appunto, è il titolo di questo nuovo libro – 160 pagine con 90 fotografie del costo di 20 euro, Edizioni Ephedis – che racconta le vicende ed i successi dei due piloti nelle competizioni internazionali prima, nei Rally e poi sule piste di mezzo mondo, fino alla loro drammatica fine.

Il libro racconta anche un’epoca, un mondo affascinante delle corse degli anni ’60, un ambiente vissuto direttamente dall’autore nella sua attività giornalistica per importanti testate nazionali ed in televisione. Accanto a lui, per la presentazione, ci sarà l’ingegner Giorgio Stirano, progettista di Formula 1 e realizzatore di importanti auto da competizione.