Airole, torna la XXIII festa amici della vespa

Airole. Anche quest’anno ad Airole avrà luogo il tradizione raduno di vespisti ed appassionati

del mitico scooter, con il seguente programma: venerdì 3 agosto alle 20 “Aspettando i vespisti”.

Serata gastronomica e Musicale con il gruppo: “Resonanceband” e il chitarrista “Fabio” nelle Piazze.

Sabato 4 agosto: dalle 09 in Piazza S.S. Filippo e Giacomo mercato di pezzi ed addobbi per le Vespe; dalle 14 alle 17 raduno ed iscrizione nella Piazza con la presenza del chitarrista “Fabio”;alle 17 partenza per giro panoramico con sosta aperitivo a Rocchetta Nervina; alle 20 ritorno ad Airole per la cena con le specialità dello “Chef Bergaglio” a seguire un favolosa serata danzante con i Gruppi Musicali:

“The Blenda blues band”, “Daniele e i Baronetti del liscio”, “Ambaradan party band” e “Full optional band”.