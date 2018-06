Airole, il 7 giugno gli studenti della scuola primaria presentano il loro primo libro di erboristeria

Airole. I giovani studenti della scuola primaria di Airole, appartenenti all’istituto comprensivo N. 2 Cavour diretto da Antonella Costanza, improvvisandosi redattori ed editori scientifici, hanno saputo realizzare un vero libro di erboristeria, con tanto di ricette curative realmente efficaci. Descrizioni dettagliate di erbe locali, officinali ma anche eduli, hanno composto una pregevole opera, che riassume un progetto scolastico iniziato l’anno scorso e terminato da pochi giorni.

L’idea è stata proposta ed elaborata dal noto studioso di flora e di fauna Giancarlo Castello, attraverso moltissime lezioni, tutte descrittive di pianticelle della nostra zona, con foto di ogni particolare utile al riconoscimento, come il fiore, il frutto, i semi, gli habitat e, soprattutto, le proprietà medicinali e i pericolosi veleni. Coadiuvato in questo difficile studio dalle infaticabili maestre, con vero entusiasmo, ogni allievo è diventato il padrino o la madrina di una particolare pianta, rivelandone con una scheda personale preziose e insolite caratteristiche, compreso il significato del nome scientifico e dell’epiteto volgare.

Gradevoli e preziosi disegni, realizzati soprattutto dai più piccoli, vogliono rappresentare il lato poetico della Natura, che Giancarlo Castello non manca mai di mettere in primo piano. Il libro, di 52 pagine, ha un titolo un po’ ironico e leggermente provocatorio: “Erbaccia sarai tu!”, che i giovani autori rivolgono a tutti coloro che non rispettano l’ambiente e si lasciano sfuggire i tesori sconosciuti della nostra flora.

Ogni copia, ben impaginata e rilegata rigorosamente a mano, può considerarsi altamente didattica, da molti punti di vista. Il libro verrà presentato ufficialmente giovedì 7 giugno ad Airole dagli stessi scienziati, è proprio il caso di dire “in erba”.