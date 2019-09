Ad Apricale va in scena lo spettacolo di teatro di strada “Beat Socks”

Apricale. Sabato 7 settembre nel borgo di Apricale, avremo la possibilità di vivere la suggestiva piazza del paese grazie al mercatino animato con prodotti e artigianato locale, dalle 10 alle 18, e dopo una pausa cena in uno degli ottimi ristoranti del borgo, continuare la serata godendo del divertimento grazie allo spettacolo di teatro di strada ” Beat Socks”, di Stefano Locati.

Il teatro di strada è una forma d’arte in cui il pubblico si pone allo stesso livello dell’ attore e viceversa. In cui quest’ultimo si mette a nudo. In Beat Socks ci si ferma un attimo prima. L’attore resta in mutande! Non ci sono filtri, ma solo tanto imbarazzo.

E’ uno spettacolo adatto ad ogni genere di pubblico, in cui la magia e la clowneria ci conducono al teatro di figura. Uno spettacolo nello spettacolo. Pupazzi che cantano, ballano sulle note delle più famosi canzoni internazionali.

Un teatro che si costruisce sotto gli occhi increduli dello spettatore. Con tanto di quinte, uscite laterali e palco. Nello spazio di 90cm.

Tutto si svolge sopra una cassa, che diventa spazio scenico, stereo, baule magico, teatro dei burattini e nel gran finale: il concerto di Wimbledeon. Una trasformazione per il pubblico che vede nascere sotto i suoi occhi Freddy Mercury. Con la colonna sonora rivisitata in chiave comica di beat box e un basso improbabile.

40minuti di imperdibile divertimento.

Stefano Locati, di Milano, diplomato presso Teatro Arsenale di Milano e presso l’accademia del Circo di Cesenatico, si forma come clown, danzatore e musicista, vince numerosi premi e con la compagnia il Teatro del Cacao ha portato le sue produzioni in tutta Italia, isole comprese, espatriando più volte in Germania, Spagna, Portogallo, Francia e SudAfrica. Fino al Cirque du Soleil. Creando un linguaggio comico universale ed efficiente.