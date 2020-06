Ad Apricale giornata all’insegna della musica con mercato locale e proposte di naturopatia

Apricale. Domenica 5 luglio il bellissimo borgo medievale Apricale vi aspetta con il suo mercatino di prodotti tipici e artigianali. Saranno presenti sulla piazza del paese le ceramiche, creazioni di tessuti ‘upcycled’ e tanti prodotti naturali come l’olio e miele di produzione locale, le verdure biologiche a km0 e le torte dolci e salate.

«Troverete anche l’angolo olistico con tante informazioni e curiosità circa i rimedi naturali, le erbe aromatiche, e i fiori di Bach. Il tutto accompagnato dalle note di flauto di Anando nel mattino, mentre nel pomeriggio ci lasceremo cullare a ritmo di Jazz e Bossanova, da Enzo. Perfetto per un aperitivo in uno dei borghi più belli di Liguria. Non mancheranno sorprese e improvvisazioni» – fanno sapere gli organizzatori.

Il mercatino si svolgerà all’aperto e nel rispetto delle norme imposte dall’emergenza sanitaria. Una giornata all’insegna della musica, accompagnata da mercato locale e proposte di naturopatia. Musica jazz nel pomeriggio a cura di Enzo Rotox dell’associazione SLEM.