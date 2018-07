A Ventimiglia torna il tradizionale carnevale dei Giovani Carristi

Ventimiglia. Torna anche quest’anno il carnevale dei Giovani Carristi. Venerdì 27 luglio alle 21 sul lungomare di Ventimiglia Resentello verso il fiume Roya.

Moltissime attrazioni per grandi e piccini, come il gruppo Bombardei Capitanati da Mimmo Miceli e il Sestiere Burgu Capitanato da Ramon Bruno. Tutti insieme appassionatamente, uniti per la gioia dei bambini riempiendo migliaia di sacchetti di coriandoli come nella prima edizione.

Pasta Fresca Morena di Ventimiglia sarà sponsor ufficiale della manifestazione. Come da tradizione i sacchetti di coriandoli saranno distribuiti gratuitamente a tutti i bambini. Con oltre 500 kg di coriandoli sarà un vero tripudio di colori e di festa.

Insomma un’estate ricca di eventi che quest’anno appunto decorrono con i 50 di attività del pastificio Morena. “Vi aspettiamo davvero in tanti per festeggiare insieme” – dicono gli organizzatori.