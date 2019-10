A Ventimiglia presentazione del libro “I fanti dell’89 raccontano” di Bernardino Veneziano

Ventimiglia. Essenziale e rigoroso. Tra le righe traspaiono la commozione ed il rispetto per i militari partiti da Ventimiglia per la campagna di Russia del 1942/43. Empatia per la loro sorte, per molti, fin dall’inizio, già segnata.

C’è tutto questo ne “I Fanti dell’89° raccontano”, opera di Bernardino Veneziano che, pur non essendo uno storiografo di professione, regala un libro storico a 360 gradi.

Protagonisti sono i militari “della Gallardi”, la mitica, possiamo dire, caserma ventimigliese, inviati sulle rive del Don in una delle imprese militari più devastanti della nostra storia.

Veneziano ne parlerà sabato prossimo, 5 ottobre, nella sala polivalente del Chiosto di Sant’Agostino, a partire dalle 15,30, in un incontro organizzato in collaborazione con l’Associazione Pro Cultura Ventimiglia.