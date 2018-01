Ventimiglia. Sabato 6 gennaio alle 16 tutti i bambini sono invitati ad assistere allo spettacolo “Storie di Natale”, con le marionette di Maurizio Lupi.

Lo spettacolo è previsto presso i Giardini “Mons. Tommaso Reggio” di Ventimiglia ma, in caso di maltempo, si terrà presso la Palestra ex GIL di via Chiappori, sempre alle 16. L’ingresso è gratuito.