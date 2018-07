A Ventimiglia la mostra di Ambrogio Porcheddu

Ventimiglia. In una ampia sala espositiva di via Varaldo n°11 (zona Biscione) a Ventimiglia, è in corso di svolgimento la Mostra di pittura di Ambrogio Porcheddu specializzato nella tecnica degli acquarelli.

La “fama” del pittore originario di Ittiri (SS) cittadina della Sardegna , ha “travalicato” l’isola anche attraverso le iniziative del Circolo Socio-culturale “Grazia Deledda” di cui Ambrogio è Presidente dalla costituzione del 1993 nella città di confine.

La mostra è aperta ai visitatori, nel tardo pomeriggio sino a fine agosto; per contatti cell.3384243061.