A Ventimiglia la cerimonia di consegna del Premio San Michele

Ventimiglia. Il 29 Settembre, giorno di San Michele, alle 18, al Centro Culturale San Francesco a Ventimiglia Alta si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio San Michele, anno 2018, X Edizione.

Per la prima volta il San Michele, rivolto a chi nella vita si è distinto per particolari meriti: artistici, culturali, filantropici, sarà “alla memoria” in quanto vinto da una persona che non è più fra di noi, che precocemente ci ha lasciati, Roberto Balbo.

Roberto Balbo è stato per Ventimiglia e non solo, un grande benefattore, per gran parte della sua breve vita, è scomparso a 54 anni, ha fatto opere di beneficenza, ha donato tempo e denaro al suo prossimo, alla comunità. Egli soleva dire: “Nella vita sono stato fortunato e vorrei condividere un poco della mia fortuna con gli altri”.

Non faremo qui un elenco delle sue generose elargizioni, sarebbe molto lungo. Il Premio San Michele è un piccolo segno tangibile che il Comitato pro Centro Storico, promotore e

organizzatore, ha voluto riconoscere a un grande uomo, un segno di amicizia e gratitudine.

Come tradizione, il Premio è opera di un artista ventimigliese, quest’anno sarà un quadro della pittrice Luciana Formaggini, con il premio sarà consegnata alla famiglia di Roberto Balbo anche una statua dell’Arcangelo Michele che combatte vittorioso contro il Male. Sono invitati a presenziare tutti coloro che hanno conosciuto, amato e stimato Roberto.