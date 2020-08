Ventimiglia. E’ in programma il 5 agosto alle 18, nella nuova sede di Ventimiglia in via Sottoconvento 31, l’incontro promosso dall’Associazione Culturale Italia-Israele presieduta dalla signora Maria Teresa Anfossi sul tema: “L’antisemitismo, storico e moderno”.

Relatore e ospite d’onore sarà Mr. Joè Ninio. La cittadinanza è cordialmente invitata. (e.r.)