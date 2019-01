Ventimiglia. Venerdì 18 gennaio alle 17, in occasione delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, presso la galleria d’arte di S. Agostino in via Ruffini 7 si terrà l’inaugurazione della mostra di reperti d’epoca “Oggetti militari di uso quotidiano” Ventimiglia e la Grande Guerra.

Relatore Giorgio Caudano, interventi di Valentina Zunino e Rita Zanolla.