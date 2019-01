A Ventimiglia il convegno dedicato Clarence Bicknell e Thomas Hanbury

Ventimiglia. Sabato 26 gennaio alle 10 presso Villa Hanbury, nella sala dei Camini, si terrà il convegno dedicato a “Clarence Bicknell e Thomas Hanbury: due grandi vittoriani in Riviera”

Presente il sindaco di Ventimiglia Enrico Ioculano. Interventi di Mauro Mariotti, Universita degli Studi di Genova – Clarence Bicknell, botanico e citizen scientist; Daniela Gandolfi e Claudio Littardi, I.I.S.L. di Bordighera – Clarence Bicknell e Thomas Hanbury: la passione/scienza della botanica e un giardino ritrovato; Marcus Bicknell, Ass. Amici di Clarence Bicknell – Clarence Bicknell: la passione per 1 fiori diventa arte (intervento in lingua inglese); Alessandro Bartoli, Ass. Amici dei Giardini Botanici Hanbury – Comunita straniere in Riviera tra XIX e XX secolo

Seguirà la proiezione del cortometraggio “Le Meraviglie Di Clarence Bicknell” di Remy Masseglia (durata 18 minuti), in italiano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.