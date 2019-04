A Vasia i festeggiamenti per la solennità del Cristo Risorto

Vasia. Come da tradizione ogni anno a Vasia, piccolo paese nell’entroterra di Imperia, si rinnovano i festeggiamenti per la solennità del Cristo Risorto. Il programma, tra appuntamenti sacri e intrattenimenti mondani, interesserà la settimana santa a partire da giovedì con la celebrazione della S. Messa in Coena Domini.

La Confraternita dell Immacolata Concezione si riunirà in processione dapprima il venerdì per la via crucis lungo il percorso che porta alla chiesa di San Martino, la domenica per accompagnare, in un clima reso ancora più solenne dalle note della Banda “Città di Imperia”, il Cristo Risorto sulla cima del Monte Marzucco dove, a seguito della riflessione di Padre Andrea Perzilo e la generale commozione dei fedeli, la statua verrà innalzata per la solenne benedizione ai quattro venti. Al rientro la statua rimarrà esposta fino alle 17 del giorno successivo, in attesa di essere riposta nella nicchia al termine del tradizionale “Bacio del Cristo“.

Le giornate di Pasqua e Pasquetta saranno rallegrate da balli latino americani, dalla musica della Long Island band, da magie ed acrobazie che chiuderanno definitivamente i festeggiamenti in attesa di una nuova Pasqua dove ritroveremo nuovi spettacoli ma un’invariata fede e devozione che da sempre caratterizzano la comunità di Vasia e la sua Confraternita.