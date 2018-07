A Vallecrosia una serata d’autore nel parco della Casa Valdese

Vallecrosia. Sabato 28 luglio alle 21.30 si terrà una serata d’autore nel parco della Casa Valdese: “Voci di una sera d’estate”, un nuovo spettacolo ideato e diretto da Lilia De Apollonia che col Circolo Reading & drama -Ventimiglia, da lei creato anni fa, porterà una sera-evento teatrale con musica dal vivo.

Il tema è la sera e poesie, scene di drammaturghi, letteratura del Novecento italiano saranno unite da questo fil rouge. La Casa Valdese è una residenza per turisti e famiglie, esiste da più di 100 anni, fu colonia e agli inizi del secolo una scuola. Il grande parco ospiterà la serata teatrale, ideata e organizzata da De Apollonia col patrocinio del comune vallecrosino.

Marco Balbo alla chitarra con la sua bravura; una grande opera pittorica di Fabio Berro come artistico sfondo. Gli attori sono della provincia o originari di essa: la stessa Lilia, poi Paola Bruno anche come cantante, Marco Corradi, Donatello e Jacopo Colomba, Giada Mei, Paola Giolli,Tina Iavarone,Giancarlo Orengo, Graziella Tufo.

Lilia De Apollonia porta in scena gli amati De Filippo e Totò, Umberto Eco, il poeta Cardarelli , Stefano Benni, apprezzati altre volte con altri testi, e a legare lo spettacolo c’è la sera in ogni scena e pagina. Il gruppo si esibisce in luoghi storico-archeologici o di valore paesaggistico, come lo scorso anno il parco dei Somaschi, altra bellezza di Vallecrosia, che portò un bel successo con un’atmosfera particolare.

L’entrata è libera. Possibilità di un parcheggio comunale nel vicino solettone. Appuntamento con la Casa Valdese in via Colonnello Aprosio 255.