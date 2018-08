Seborga. Questa settimana le serate enogastronomiche danzanti seborghine propongono: giovedì 23 la sagra delle cozze in compagnia dell’orchestra Serena Group e sabato 25 agosto la sagra dei ravioli con la musica di Domenico Cerry. Inoltre si potranno sempre gustare i piatti tipici del borgo. Non mancherà per i più piccoli la baby dance.