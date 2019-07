A Santo Stefano al Mare va in scena il talent show dedicato alla danza orientale indiana e tribal fusion

Santo Stefano al Mare. Il 20 luglio alle 21 presso il palco di piazza Baden Powell di Santo Stefano al Mare, provincia di Imperia in Liguria si terrà l’evento organizzato da Asd La Pineta Planet Sport “Soiree orientale. Talent show special edition”, il primo concorso di danza rivolto a danzatrici di danza orientale indiana e tribal fusion in provincia di Imperia, ideato e coordinato dalla direttrice artistica l’insegnante Francesca Paglieri.

La giuria sarà composta dalla presidente di giuria e giudice tecnico Marta Bove (in arte Anisa), dal sindaco di Santo Stefano al Mare Elio di Placido, dalle giornaliste Simona Maccaferri e Pamela Pepiciello, dalla cantante Valentina Carenzo e un membro dell’associazione La Pineta.

Come ogni evento organizzato da Asd La Pineta e dalle Nadija’s Oriental Dancers anche la Soiree sarà dedicata alla beneficenza. Infatti durante la serata si raccoglieranno fondi per l’AIL. Sul palco si alterneranno danzatrici provenienti da svariate regioni del Nord Italia e che concorreranno per aggiudicarsi il primo premio consistente nel pagamento di uno stage di danza.

Premi anche per seconde e terze classificate. Come ospiti della serata le allieve della Maestra Paola Lucia e della Maestra Daniela Gasparini nonché il gruppo delle Baby Nadija le piccole allieve di Franceca Paglieri del corso di danza orientale e bollywood per bambini.

Anisa insegna nella scuola Asd Etnica Danza di Loano e presso Danzeria a Savona. Fa parte, inoltre, della Nour al Sharq Company diretta dal maestro Yousef Constantino e da Hania, compagnia formatasi qualche anno fa che sta portando a far conoscere per tutta l’Italia le coreografie di questo bravissimo maestro internazionale, Yousef Constantino appunto.

Francesca Paglieri in arte Nadija è una danzatrice e insegnante di danza orientale e indiana responsabile tecnico nazionale FIPD, membro certificato del Cid Unesco. Giornalista e scrittrice ha all’attivo svariate pubblicazioni sulla coreutica orientale.