A Santo Stefano al Mare una conferenza per conoscere la religione indiana

Santo Stefano al Mare. Giunge al secondo appuntamento il ciclo di conferenze sulle grandi religioni mondiali, organizzato dal centro culturale “Henri Le Saux” di Milano e dalla biblioteca “Caterina Conio” di Santo Stefano al Mare.

“L’impegno organizzativo e finanziario per realtà piccole e gestite da volontari come le nostre – spiegano alla biblioteca – ci obbliga a proporre un solo evento all’anno, ma la risposta del pubblico è molto positiva. Conoscere a grandi linee, ma in maniera obiettiva e scevra da pregiudizi o servilismi ciò in cui credono miliardi di altre persone aiuta a d una convivenza migliore tra i popoli e a scoprire punti di contatto con chi magari pensavamo totalmente estraneo.”

L’anno scorso si è trattato dell’Islamismo, mentre sabato 17 novembre il prof. Francesco Villano parlerà di “Hinduismo: la Legge eterna”. Villano è un noto studioso di storia delle religioni, religioni comparate e politica dell’Asia e dell’Africa. La sua professione di giornalista e insegnante lo porta a dare un taglio divulgativo e informale alle conferenze, rendendole adatte al grande pubblico, ma soddisfacendo anche gli esperti.

Per rendere ancora più vivace e concreta la presentazione, il gruppo “Nadija’s Oriental Dancers” di Francesca Pagliari, che sovente si è esibito nella nostra provincia e ha festeggiato quest’anno i 10 anni di attività, proporrà una serie di coreografie indiane.

L’incontro si terrà alle 15.30 nella sala consiliare di Santo Stefano al Mare in lungomare Cap. D’albertis 4 (la caratteristica torre ennagonale, unica in Italia). L’ingresso è libero e gratuito.