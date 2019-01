A Sanremo va in scena una serata di indagini con Sherlock Holmes

Sanremo. Venerdì 25 gennaio sarà organizzata una serata di indagini con Sherlock Holmes.

L’associazione Caruggi & Dragons propone un nuovo caso a tutti gli aspiranti detective. Un 2019 all’insegna del gioco è da poco cominciato per l’associazione, ed il gruppo dei “Caruggi” non resta con le mani in mano proponendo una serata di indagini nella Londra vittoriana.

Venerdì 25 gennaio, su prenotazione gratuita, dalle 21, presso il Bar Chimicand (Via Lamarmora 38) verrà infatti intavolato il gioco da tavolo “Sherlock Holmes Consulente Investigativo”, in cui i giocatori impersonano gli aiutanti del detective, impegnati a risolvere un caso riguardante una serie di delitti apparentemente senza legami tra loro, ma starà ai nostri investigatori fare luce su un mistero che sta mettendo in difficoltà Scotland Yard.

Il gioco, grazie alle sue componenti, cala i partecipanti nell’Inghilterra di fine 800, con riproduzioni di giornali e scelte da compiere, si tratta di un gioco collaborativo che invita al dialogo ed alla deduzione delle singole persone presenti.

Semplice come leggere un libro e parlarne con le persone della propria squadra, alla portata di tutti. La stessa sera, sarà inoltre presente il gruppo Ludicopoli che vi terrà compagnia insegnandovi giochi nuovi e vecchi.

Per qualsiasi dubbio, informazione e per prenotarsi gratuitamente contattateci sulla pagina Facebook ufficiale della associazione: http://fb.me/GDRSanremo