A Sanremo una conferenza sulle proprietà benefiche delle foglie di olivo

Sanremo. Il 28 settembre dalle 16 si terrà una conferenza con degustazione sulle proprietà benefiche delle foglie di olivo.

L’anima dell’olivo

L’ulivo, già nell’antichità, era un albero molto utilizzato e apprezzato per le sue doti benefiche: con le sue foglie si preparava ad esempio un decotto utile a contrastare la febbre e in generale tutte le malattie dovute a virus e batteri.

Questo rimedio naturale si comporta infatti a tutti gli effetti come un antibiotico naturale anche se oggi tendiamo a scegliere altri tipi di soluzioni naturali, dimenticandoci di questa pianta “di casa nostra”.

Proprietà delle foglie dell’ulivo

Le foglie di ulivo sono particolarmente ricche di proprietà in particolare si sono dimostrate attive nei confronti di microrganismi patogeni (virus, batteri, funghi, ecc.) e quindi sono in grado di difendere dalle infezioni. In più sono capaci di sostenere il sistema immunitario e di agire positivamente sul sistema cardiovascolare in particolare migliorando la pressione ma anche riequilibrando i valori del colesterolo.

I tanto apprezzati effetti benefici sul cuore sono dovuti al fatto che i principi attivi contenuti nell’ulivo si mostrano in grado di aumentare l’elasticità delle arterie. Conseguenza di ciò è una migliore circolazione, pressione e dunque un minor rischio cardiovascolare.

Altre proprietà delle foglie di ulivo sono l’effetto antiossidante, antinfiammatorio, energizzante (migliora gli stati di stanchezza e astenia), febbrifugo (abbassa la febbre) e quello diuretico. Alcune ricerche hanno poi dimostrato come l’estratto sia utile contro il diabete (grazie all’azione ipoglicemizzante) ma anche malattie degenerative come l’Alzheimer o il cancro.

A proposito di quest’ultimo aspetto alcuni studi hanno evidenziato in particolare come i principi attivi delle foglie di ulivo siano in grado di evitare che le cellule da sane si trasformino in maligne e di conseguenza possano proliferare creando tumori. Infine sembra che questo rimedio naturale sia in grado anche di prevenire l’osteoporosi grazie alla presenza di oleuropeina.