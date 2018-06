Sanremo. Sabato 16 giugno, alle 18, in piazza San Siro si terrà un incontro con Mah Aissata Fofana.

Poetessa e scrittrice è nata a Bamako-Mali. Vive con la famiglia a Reana del Roiale. Mediatrice culturale, è laureata in traduzione presso la scuola per interpreti e traduttori dell’Università di Trieste. Lotta per i diritti delle donne del Mali e ha partecipato a varie trasmissioni radiofoniche e televisive.