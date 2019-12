A Sanremo terzo appuntamento con l’evento dedicato alle canzoni del Festival “70 anni in 7 giorni”

Sanremo. Arrivano gli anni 70 del Festival, in piazza Bresca a Sanremo con i genovesi Agita & Friends.

Sabato 21 dicembre a partire dalle 17.30 saranno tanti gli artisti e tante le canzoni ricordati e raccontati, del Festival di Sanremo, targato anni ‘70. Dopo il grande successo di sabato scorso, con il secondo appuntamento dedicato agli anni ‘60 con i Full Optional band, spazio di nuovo alla voce ed ai racconti di Claudio Porchia e alla musica degli Agita & Friends.

Agita & Friends: Ferdi Barcellona e Paolo Bora Tansi, cantante e bassista dei Simon Dietzsche, gruppo genovese e fondatori dell’ensemble AGITA IL CORO nel 1998. All’attivo più di 1000 date tra feste, convention ed eventi.

Marco Effe, chitarrista eclettico, bassista della progressive band Eris Pluvia, centinaia di serate in solitaria come cantante, con Dialma covers band, Agita il coro, Dual Blue

Ester Carlucci, cantante jazz soul RnB acid jazz ha esordito nel mondo musicale negli ani 80, autrice di testi musicali nata il 3 febbraio 1975 a Genova, attualmente impegnata in un trio funky e in un omaggio a Amy Winehouse.

La rassegna “70 anni in 7 giorni”, voluta dal Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo e Manifestazioni, organizzata dall’associazione OroNero, con la produzione di Simona De Melas, ripercorre la storia della manifestazione musicale con la riproposta delle canzoni più famose intrecciate con gli aneddoti e i racconti di Claudio Porchia, autore del libro “Sanremo Story”, il libro edito da Zem edizioni sui retroscena del Festival ed impreziosito dalla prefazione di Bruno Gambarotta.

La manifestazione proseguirà in diversi punti della città per tutto il periodo festivo di dicembre con questo calendario: sabato 28 dicembre, alle 17.30, in piazza Colombo: anni ‘80 con The Best of Sanremo – progetto Festival, domenica 29 dicembre, alle 17.30, in piazza Colombo: anni ‘90 con The Best of Sanremo – progetto Festival, venerdì 3 gennaio, alle 17.30, in piazza Bresca: anni ‘2000 con Linda Blumen, alle sabato 4 gennaio, alle 17.30, in piazza Eroi – Fontana Siro Carli: anni ‘2010 con Christian G.