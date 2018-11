A Sanremo l’assemblea congiunta delle chiese valdesi della provincia di Imperia

Sanremo. Sabato 10 novembre, alle 15, è convocata l’Assemblea congiunta delle Chiese valdesi di Bordighera-Vallecrosia, Imperia e Sanremo presso la Casa Valdese di Sanremo, nel salone “Ugo e Felicita Janni”, in Via Roma 14, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Meditazione e preghiera del pastore, e inno di apertura

2. Il campo di lavoro: programmazione e svolgimento delle attività dell’anno ecclesiastico 2018-19

a. Culti domenicali b. Studio Biblico c. Scuola domenicale d. Catechismo e. Catechesi degli adulti

f. Proposte e progetti di evangelizzazione

3. Quali prospettive per le Chiese:

a. Bordighera e Sanremo – Chiese in formazione o Chiesa plurisede? Discussione aperta conriferimento ai Regolamenti e alle Discipline della Chiesa Valdese. b. Imperia

4. Varie eventuali

5. Preghiera e inno conclusivo

