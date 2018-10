A Sanremo la mostra “Stanze. Fotografie oltre la soglia”

Sanremo. Sabato 20 ottobre alle 11, nelle sale del Forte Santa Tecla, sarà inaugurata la mostra Stanze. Fotografie oltre la soglia, promossa dall’Associazione Culturale Spazivisivi e curata da Laura Manione nell’ambito della seconda edizione della rassegna Spazivisivi.

L’esposizione, che è inserita nelle manifestazioni dell’Anno europeo del patrimonio culturale e gode del patrocinio del Mibac – Polo museale della Liguria, della Regione Liguria, della Provincia di Imperia e del Comune di Sanremo, resterà aperta al pubblico fino a domenica 28 ottobre.

Dieci gli autori invitati: Paola Bacchi, Sandro Bini, Faé A. Djéraba, Emanuele Faccio Gofas, Giorgio Jano, Riccarda Montenero, Tiziana Nanni, Nicoletta Nicosia, Fiorenzo Rosso e Niccolò Vonci. In un’ottica curatoriale che mira a confrontare e far dialogare senza pregiudizi una parte infinitesimale di ciò che oggi si agita in fotografia, le opere dei dieci autori invitati accompagneranno i visitatori in un percorso – a tratti interattivo – che si snoderà dalle stanze della memoria collettiva a quelle della memoria individuale e si spingerà fino alle soglie dei mondi immaginari in cui dimora la creatività.

È disponibile il catalogo della mostra.

Stanze. fotografie oltre la soglia

Forte Santa Tecla, Sanremo

20 – 28 ottobre 2018

Inaugurazione: sabato 20 ottobre

Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 19.