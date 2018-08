A Sanremo il secondo appuntamento di “Rock in the casbah”

Sanremo. Dopo un esordio esplosivo ed una prima serata da “tutto esaurito” nel centro storico di Piazza San Costanzo, il rock a Sanremo continua questa sera sotto il cielo della Casbah con un secondo appuntamento dedicato a tutte le declinazioni della musica live ed un finale internazionale tutto da ballare.

Rock in the casbah – in programma dall’1 al 4 agosto – arrivato al suo diciannovesimo anno, si conferma come il festival più amato ed atteso del Ponente, aperto alle contaminazioni e al pubblico giovane grazie a una programmazione di ricerca e attenta all’attuale, nonché manifestazione di importante valore sociale e di integrazione. Diciannove anni di musica e incontro, tra le case più alte della Pigna, circondati da terrazze e gradinate dal fascino unico, a pochi metri dai giardini Regina Elena.

I live di stasera mercoledì 2 agosto iniziano con un tuffo nella progressive anni ‘70 con gli Occulto e si continua con Brilla, nome in forte ascesa del cantautorato italiano indie-pop; a seguire, i sanremesi Sesor presenteranno il loro lavoro inedito in uscita, affiancato dai successi più conosciuti.

A chiudere in bellezza questa seconda serata, Caligagan – band francese nota a livello europeo e con importanti collaborazioni alle spalle – e il loro sound originale con forti accenti reggae.

Un finale tutto da ballare, che anticipa le due grandi feste sotto le stelle di venerdì 3 e sabato 4 agosto con gli head liner Pinguini Tattici Nucleari, giovane band in grandissima ascesa sulla scena indipendente nazionale.

La visual art è ancora una volta a cura di Danilo Bestagno; ogni serata del festival sarà inoltre aperta da un video diverso che renderà omaggio alla musica locale autoprodotta, alla memoria del cantautore ad amico Ramon Gabardi nonchè ai migliori talenti ospitati dalla manifestazione.

Simone Parisi alias Radiomandrake, sostenuto come sempre da Dj Slavo, intratterrà e presenterà tutte le serate, coinvolgendo il pubblico della Pigna con la sua personale interpretazione di “radio” in diretta. Il servizio Bar, organizzato da “Fare Musica”, sarà attivo in tutte le sere delle manifestazioni. I concerti iniziano alle 21.30 e sono a ingresso gratuito.

Giovedì 2 agosto – Le band

Occulto

Gli Occulto nascono nel ‘77 da un gruppo di amici, uniti dalla comune passione per la musica: lo stile è quello tipico del rock di quel periodo, e i cinque scelgono di proporre solo brani originali di loro creazione, con testi in italiano, che esprimevano tematiche personali e “sociali” proprie di quegli anni. Il gruppo partecipa a rassegne e festival, ottenendo buoni riscontri ed un discreto seguito. Dopo i primi anni di intensa attività, gli Occulto vivono una fase di stasi per diversi motivi, e i membri del gruppo prendono strade diverse. Pur rimanendo legati, si dedicano ad altre attività e ad altri progetti, che li vede, in tutto od in parte, ancora insieme ad altri musicisti e in altri generi e percorsi artistici. Si arriva, con un discreto salto, ai giorni nostri, nei quali, riuniti dalla comune passione, e dalla voglia di non perdere le loro radici di un tempo, riprendono a suonare insieme.

Gli Occulto sono Massimo Marossa tastiere e voce, Marco Banaudi chitarra e cori, Gigi Esposito chitarra, Giulio Moro basso, Marzio Marossa batteria.

Brilla

Nato a Imperia, passa l’infanzia e l’adolescenza a Firenze per poi trasferirsi a San Bartolomeo al mare, dove ascolta musica, dischi e cassette, e si innamora della poetica di Lucio Battisti.

Andrea Brilla è un cantautore, con alle spalle un omonimo EP, uscito nel 2016: cinque tracce in tutto, quasi interamente autobiografiche, registrate allo Yacuzi Studio di Milano per le quali Brilla si è avvalso delle importanti collaborazioni di Giuliano Dottori, ex chitarrista degli Amor Fou, e, per il brano “Il Surgelatore”, di Verano, al secolo Anna Viganò, ex chitarrista de “L’Officina della camomilla”. Alla realizzazione dell’album hanno collaborato anche Leif Searcy alla batteria e Antonio Cooper Cupertino al mix. Attualmente è in studio per completare il disco d’esordio che vedrà la pubblicazione in autunno.

Sesor

Rock band nata nel 2012: tratto distintivo principale, nonché valore aggiunto, la giovanissima età dei cinque componenti, che rivela stupefacenti qualità esecutive e nella composizione. I loro testi raccontano di esperienze vissute attraverso uno sguardo sincero e ed attento. Fondamentale inoltre, l’ispirazione alla cultura musicale degli anni 70-80, che si ritrova nelle sonorità che spaziano nel pop, tra toni vintage, influenze rock e virate in acustico.

Nel 2015 pubblicano il loro primo singolo contenente due brani, “Notti senza fine” e “Cannonate”.

Altra caratteristica particolare della band, l’utilizzo dell’accordatura a 432 Hz, per la quale la musica viene suonata nel tono naturale e originario; una scelta “vintage” e di tradizione, in linea con lo stile e la personalità di questo gruppo giovane quanto sorprendente.

Caligan

Proprio come i componenti della band, la musica dei Caligagan è un incrocio di culture e origini diverse, unite da una sottile alchimia tra musica pop, folk e reggae. La band è composta da Anthony Caligagan (voce e testi), Leopoldo Giannola e Enrico Calandrelli (chitarre e composizioni), Sebastien Bouland (batteria), Antonio Sgro (basso). La formazione propone un genere musicale elettro-acustico, energico e morbido allo stesso tempo. Il leader Anthony, originario della Svezia, è cittadino del mondo e attraverso la sua voce, ricca di influenze diverse, trasporta in un viaggio musicale tra i diversi continenti.